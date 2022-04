Pasqua con l'allerta gialla: la Capitanata sferzata da venti forti e mareggiate

Scatta a mezzanotte l’allerta gialla, valida per le successive 24 ore, diramata dalla Struttura regionale di Protezione Civile della Puglia. A Pasqua, la provincia di Foggia e tutta la regione, dal Gargano al Salento, saranno sferzate dal vento stando al bollettino diramato oggi. Sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Nei giorni scorsi, le previsioni di 3BMeteo.com annunciavano sole e nubi sparse, ma senza precisazioni, venti di Maestrale e Tramontana in rinforzo con raffiche anche forti e temperature in calo.