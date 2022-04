Pasqua poco primaverile nel Foggiano, venti fortissimi e massime in calo

Condizioni di stabilità atmosferica sulla Puglia almeno sino a sabato compreso, con giornate caratterizzate da cieli spesso offuscati dal transito di velature estese, ma anche in particolare dalla presenza di pulviscolo sahariano. Contesto climatico piuttosto mite, con temperature massime fin verso i 23-24°C in pianura.

Cambio della circolazione atteso nella giornata di Pasqua, per l'ingresso di un fronte freddo di matrice Balcanica, che porterà un progressivo aumento della nuvolosità e locali acquazzoni dalla notte, a partire dal Foggiano, con estensione tra mattino e primo pomeriggio a Barese, Brindisino e Leccese.

Rapido miglioramento ovunque entro sera. Variabilità accompagnata da un netto rinforzo dei venti dai quadranti Nord e da un calo delle temperature; valori diurni sin verso i 13-17°C. Pasquetta stabile, tra sole e qualche innocua nube. Venti in leggera attenuazione, ma ancora a tratti moderati-forti da Nord.

Secondo Stefano Ghiusi di 3BMeteo.com, atmosfera stabile sulla città di Foggia almeno sino a sabato compreso, per giornate con cieli a tratti offuscati dal transito di velature estese. Clima mite, con temperature massime prossime i 20-22°C. Cambio della circolazione nella primissima notte di domenica, con nubi in rapido aumento e possibili brevi piovaschi entro la tarda notte; seguirà un rapido miglioramento già al mattino, per una Pasqua tra sole e nubi sparse ma senza precipitazioni. Venti in netto rinforzo dai quadranti N-No, con raffiche anche forti, e temperature massime in calo; valori diurni sin verso i 12-14°C. Pasquetta stabile e soleggiata ma con venti moderati-forti dai quadranti N-No e clima diurno ancora fresco; massime di 13-14°C.

Atmosfera stabile sulla città di Bari almeno sino a sabato compreso, per giornate con cieli a tratti offuscati dal transito di velature estese. Clima mite, con temperature massime prossime i 20-22°C. Cambio della circolazione nella giornata di Pasqua, che si presenterà variabile, con tratti di instabilità al primo mattino associati a brevi spunti piovosi. Venti in netto rinforzo dai quadranti N-NO, con raffiche anche forti, e temperature massime in calo; valori diurni sin verso i 14-15°C. Tendenza a progressivo miglioramento già dalla tarda mattina, con schiarite via via più ampie. Sereno in serata. Pasquetta stabile e soleggiata ma con venti forti dai quadranti N-NO e clima diurno ancora fresco, con massime di 12-14°C.

Atmosfera stabile sulla città di Lecce almeno sino a sabato compreso, per giornate con cieli a tratti offuscati dal transito di velature estese. Clima mite, con temperature massime prossime i 20-22°C. Cambio della circolazione nella giornata di Pasqua, che si presenterà irregolarmente nuvolosa, con tratti di instabilità entro pomeriggio associati a brevi piovaschi. Venti in netto rinforzo dai quadranti N-NO, con raffiche anche forti, e temperature massime in calo; valori diurni sin verso i 15-17°C. Tendenza a progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio, con schiarite che avanzeranno via via più ampie. Pasquetta stabile, tra sole e qualche innocua nube, ma con venti forti dai quadranti N-NO e clima diurno ancora fresco; massime di 13-15°C.

Atmosfera stabile sulla città di Brindisi almeno sino a sabato compreso, per giornate con cieli a tratti offuscati dal transito di velature estese. Clima mite, con temperature massime prossime i 19-21°C. Cambio della circolazione nella giornata di Pasqua, che si presenterà irregolarmente nuvolosa, con tratti di instabilità entro pomeriggio associati a brevi piovaschi. Venti in netto rinforzo dai quadranti N-NO, con raffiche anche forti, e temperature massime in calo; valori diurni sin verso i 15-17°C. Tendenza a progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio, con schiarite che avanzeranno via via più ampie. Pasquetta stabile, tra sole e qualche innocua nube, ma con venti forti dai quadranti N-NO e clima diurno ancora fresco; massime di 13-15°C.