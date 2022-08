Ondate di calore, incremento delle temperature nelle prossime 48 ore: in Puglia scatta il 'Livello 2'

Ondate di calore, la Protezione civile regionale annuncia un incremento delle temperature, nelle prossime 48 ore, in Puglia, che culminerà nella giornata di domani, 18 agosto, quando scatterà il 'Livello 2' del sistema di allerta e prevenzione.

Nel dettaglio sono previste temperature pari a 35 gradi (37 percepiti). Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Il Livello 2, che prevede l'allerta dei servizi sanitari e sociali dei comuni interessati, indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Si consiglia di evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), evitare le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti, evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata e assicurare un adeguato ricambio di aria.