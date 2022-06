Estate rovente, in Puglia ondata di calore 'livello 3' fino al 1° luglio

Prosegue in Puglia, l’ondata di calore da oggi e nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2022, con temperature massime previste comprese tra 36-40 °C e locali punte massime superiori ai 40 °C nelle zone interne. Il Ministero della Salute ha emesso il 'livello 3' anche per le giornate 30 giugno – 1 luglio 2022 (qui la mappa).

Si invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal Ministero della Salute, che invita la popolazione ad evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00); evitare le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Ancora, evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare occhiali da sole. Proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo, bere liquidi moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evitare, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

Se l’auto non è climatizzata evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con se sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Assicurarsi che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte; in presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contattare un medico.