Neve in arrivo nel Foggiano, temperature vicine allo zero: volontari tirano fuori i sacchi di sale

Allerta gialla per rischio idraulico nel Basso Ofanto e idrogeologico sul Tavoliere in prossimità dei bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Tuttavia per la giornata di oggi 20 gennaio, è previsto maltempo nelle zone al confine con la provincia di Foggia: Irpinia, Sannio, Molise e Abruzzo.

Nel fine settimana è prevista neve. Per questo motivo a Roseto Valfortore, l'atteso evento dei Fuochi di Sant'Antonio in programma il 21 gennaio, così come il palio dei fuochi, è stato annullato. Stessa sorte è toccata al falò della Pro Loco e alla sagra di prodotti tipici locali. Gli eventi sono stati rinviati al 28 gennaio, quando sarà ancora possibile visitare la Casa degli Elfi.

"Non è stato facile prendere questa decisione. Abbiamo atteso due anni per riprendere questa bellissima manifestazione legata alla tradizione, ma purtroppo le previsioni sono chiare e pessime. Ci scusiamo con tutti, soprattutto con i nostri rosetani emigrati tornati a Roseto per questo evento e ci riaggiorniamo a sabato 28 gennaio con la speranza che il meteo migliori" dichiara il sindaco Lucilla Parisi

Sempre a Roseto, in seguito all’allerta meteo diramata dalla protezione civile Regione Puglia, i volontari hanno provveduto a dislocare i sacchi di sale per uso disgelo nelle zone già segnalate nel piano di emergenza neve approvato dal comune di Roseto Valfortore. In tutto sono stati dislocati 46 sacchi. "Vi preghiamo di farne buon uso" l'appello.

La tormenta di neve dai Monti Dauni al Gargano è attesa per la giornata di sabato 21 gennaio, mentre le temperature scenderanno anche sotto lo zero nelle ore notturne.