Tempesta di neve in arrivo nel Foggiano: fiocchi anche a quote basse, è allerta arancione nel week-end

Previsioni meteo in provincia di Foggia sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021. Allerta neve arancione e gialla, fino a quote basse

Come preannunciato due giorni fa anche da 3BMeteo sulle colonne di Foggiatoday, torna la neve in provincia di Foggia e non solo. Tutta la Puglia sarà interessata dall'ondata di gelo e dalle precipitazioni nevose a partire dalla mezzanotte di sabato 13 febbraio e per le successive 36-48 ore.

Allerta arancione sul Gargano e alle Tremiti, Puglia centrale Bradanica, Basso Ofanto, subappennino dauno e basso Fortore. Allerta neve gialla nel resto della regione.

Sono previste nevicate tra i 200 e i 400 metri in abbassamento fino a quote di pianura con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi