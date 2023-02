Neve in pianura in Capitanata: possibili fiocchi bianchi anche a Foggia

Condizioni meteorologiche di chiaro stampo invernale interesseranno la regione per il resto della settimana. L’aria fredda d’origine continentale infatti, sarà ancora protagonista delle vicende meteorologiche con venti forti, nevicate fino a quote di pianure e temperature al di sotto delle medie stagionali.

Nello specifico, tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, il cielo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso con associate deboli nevicate fino a quote di pianura, a tratti fin sulla costa, tra Capitanata, Subappennino Dauno, Murge Baresi, Murge Tarantine e l’alto Salento. Maggiori spazi soleggiati sul medio e basso Salento e Brindisino.

In questo frangente le temperature massime oscilleranno tra 6°C e 8°C, mentre le minime saranno prossime allo 0°C o localmente al di sotto, anche sulle località di pianura.

Estese gelate oltre i 500 metri di quota. Da giovedì è atteso un graduale, seppur contenuto, aumento delle temperature, per l’arrivo di aria più mite da Sud. Stando agli aggiornamenti modellistici odierni, nel fine settimana, complice una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo, si assisterà ad un netto miglioramento del tempo con schiarite sempre più ampie e temperature in graduale ripresa fino a portarsi in linea con le medie tipiche della prima decade di febbraio.

Secondo il meteorologo Gaetano Genovese di 3Bmeteo.com, le prossime ore a Foggia saranno caratterizzate da frequenti annuvolamenti e da qualche debole precipitazione, nevosa fino a quote di pianura, fino a mercoledì 7. Da giovedì è atteso un graduale miglioramento del tempo che si concretizzerà durante il week end. Temperature stabili o in lieve calo fino a mercoledì con valori fino a -1°C durante la notte; in aumento da giovedì.