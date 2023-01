Torna la neve sui comuni foggiani in altura, scatta l'allerta 'arancione' sul Tavoliere

Puglia nella stretta del freddo, piogge intense nel Foggiano, dove scatta una doppia allerta meteo 'gialla' su Gargano e Monti Dauni, 'arancione' sul Tavoliere, per rischio idrogeologico. Il bollettino di avverse condizioni meteo è diramato poco fa dalla protezione civile regionale: l'allerta scatterà a partire dalla mezzanotte del 27 gennaio e resterà in vigore fino alle 20 dello stesso giorno.

Nel dettaglio, sono attese 'Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Possibile sfioro dalla diga di Occhito sul fiume Fortore e dalla diga di Capaccio sul torrente Celone'.

In questi giorni, come precisa il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo, la Puglia sta vivendo giornate instabili e fresche nell’ultimo periodo a causa dell’ingresso di fredde correnti Nord-orientali.

Lo scenario non sembra intenzionato a cambiare nemmeno in questo fine settimana. Un nuovo vortice posizionato sullo Ionio, alimentato dall’ingresso di altra aria fredda, porterà una nuova fase caratterizzata da instabilità, con piogge e locali temporali anche a carattere grandinigeno. Nevicate a quote medio-basse.

Ma vediamo nel dettaglio. Venerdì mattina pioverà su tutto il settore Centro-settentrionale della regione e la neve cadrà fino a 600 metri sul Foggiano, sarà più asciutto verso il Salento dove avremo anche qualche schiarita. Dal pomeriggio la situazione si invertirà con rovesci e anche qualche temporale con annesse possibili grandinate che interesseranno in particolare i settori centro-meridionali, fenomeni più sporadici a Nord.

Ci sarà tempo per pause asciutte e qualche sprazzo di sole. Temperature generalmente comprese tra 7 e 12°C. Ventilazione a rotazione ciclonica moderata, tesa da Nord sul Gargano. Tra sabato e domenica si resta in un contesto di estrema variabilità con nubi e schiarite ma anche rovesci e acquazzoni, specie tra Barese e Salento. Vento sostenuto tra 30 e 50 km/h di Grecale. Mare mosso. Temperature in calo, minime tra 4 e 6°C, massime tra 10 e 12°C.