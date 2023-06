Cenni d'estate nel Foggiano, ma tempo ancora poco stabile: weekend tra sole, qualche pioggia e caldo moderato

Sarà un fine settimana ancora all'insegna dell'instabilità in tutta la Puglia, tra sole, qualche pioggia e caldo moderato. "Alle latitudini europee centro-meridionali continua a mancare un solido campo di alta pressione in grado di stabilizzare il tempo e dare di fatto il via alla stagione estiva. Al suo posto si susseguono temporanei impulsi di instabilità generati da una blanda area di bassa pressione che influenzerà il tempo anche sulla Puglia nel weekend, con formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulle zone interne, in locale sconfinamento a tratti di quelle costiere", spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Venerdì sarà una giornata generalmente soleggiata, anche se nel pomeriggio una certa variabilità prenderà forma sui rilievi della Daunia, sfociando in qualche piovasco in attenuazione in serata. Sabato sarà la giornata peggiore, con una nuvolosità irregolare presente già al mattino, foriera di qualche pioggia nel pomeriggio sulle zone interne, in locale sconfinamento alla costa affacciata al Golfo di Manfredonia e in esaurimento in serata. Domenica il tempo risulterà più stabile e soleggiato, con residui addensamenti al mattino che lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. In questo contesto il caldo rimarrà moderato e le temperature difficilmente supereranno i 26/28°C, salvo locali punte intorno a 30°C sul Foggiano.

Lieve instabilità anche a Foggia, dove a un venerdì soleggiato con temperature massime fino a 32°C, seguirà un sabato con nuvolosità in aumento e la possiblità che si registri qualche rovescio o temporale. "Le temperature massime - conclude Badellino - caleranno leggermente. Domenica tornerà a prevalere il bel tempo, ma con un po' di ventilazione settentrionale e temperature massime non oltre i 28°C".