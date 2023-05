Il sole scalda Foggia, week-end con temperature quasi estive: picchi fino a 27°

Weekend con anticiclone, tempo stabile e clima caldo gradevole. Poi cambia tutto con piogge e calo delle temperature. L’anticiclone è in fase di espansione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e favorirà un fine settimana stabile e in prevalenza soleggiato anche in Puglia.

Correnti calde nord africane che affluiranno al suo interno determineranno un aumento delle temperature nel corso del weekend, destinate a portarsi su valori molto gradevoli, più elevati sulle zone dell’entroterra.

Secondo Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteocom, domenica sono attesi picchi fino a 27°C a Foggia, 24°C a Lecce. Farà più fresco però sulla costa, dove l’andamento termico sarà influenzato dalla temperatura del mare ancora freddo in questo periodo dell’anno, con punte di 22° a Bari, 23°C a Brindisi.

Già nella serata di domenica l’anticiclone comincerà a cedere, per l’avvicinamento di un fronte dal Nord Europa che lunedì transiterà sulla nostra regione portando nubi, qualche rovescio e un graduale ridimensionamento delle temperature, con probabili ripercussioni anche nella giornata di martedì.