Meteo Puglia: nuovo impulso freddo e instabile tra venerdì e sabato in Capitanata

La Puglia è l’unica regione italiana che non sta risentendo particolarmente di questa possente alta pressione che sta annullando completamente l’inverno su gran parte d’Italia. Un nuovo impulso freddo e instabile da Nord-Nordest è pronto ad investire la regione portando tra venerdì e sabato una nuova fase di instabilità con piogge e locali temporali sparsi anche a carattere grandinigeno laddove saranno più intensi. La neve cadrà fino a quote collinari nelle aree interne. I venti saranno in rinforzo dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 50-60 km/h sul Salento, e le temperature caleranno nuovamente di un paio di gradi. Più soleggiato da sabato pomeriggio. Mare Adriatico e canale d’Otranto molto mosso, localmente agitato da Nord.

Secondo il metereologo Federico Brescia di 3bmeteo.com, un veloce passaggio perturbato interesserà tra venerdì e sabato mattina il Foggiano portando piogge e rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, specie nella serata di venerdì. Temperature in leggero calo da sabato, con il freddo che sarà accentuato dai tesi venti settentrionali fino a 50-60 km/h.