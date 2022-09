Torna l'allerta maltempo sulla Capitanata: domenica con pioggia e vento, ma temperature in rialzo

Allerta maltempo 'gialla' alle 8 alle 20 di domenica 25 settembre per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento in tutta la provincia di Foggia e in gran parte della Puglia. Sono infatti previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche acarattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmemnte moderati. Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.

Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3BMeteo, tra la seconda parte di domenica e soprattutto lunedì, sono previste piogge su Foggia. Ancora variabilità poi a seguire con rischio pioggia basso o assente. Massime in rialzo con picchi di 27-29° domenica ma in calo da lunedì