Arriva il generale inverno: nel Foggiano acquazzoni e a metà settimana irrompe il freddo

L’inverno, fino ad ora praticamente inesistente, sembra voglia iniziare a fare sul serio. Durante la prossima settimana, un nucleo d’aria polare scenderà sull’Europa Centro-occidentale, portando maltempo dai connotati tipicamente invernali. La Puglia, però, rispetto al resto d’Italia non osserverà condizioni meteo perturbate ma soltanto molta variabilità e locale instabilità, secondo le previsioni del meteorologo di 3BMeteo.com Federico Brescia.

Domenica 15 gennaio, cielo poco nuvoloso ovunque, qualche nube in più sul Gargano. Da lunedì 16 si entrerà in un contesto di maggiore dinamicità meteorologica per l’arrivo di correnti più fresche e instabili, pertanto aspettiamoci nubi, schiarite ma anche improvvisi rovesci e temporali. Le precipitazioni, che ricordiamo saranno molto localizzate, interesseranno maggiormente le aree settentrionali della regione, quindi Foggiano in primis, mentre nel Salento il clima sarà generalmente più asciutto, almeno fino a giovedì, quando lo scenario potrebbe invertirsi.

Temperature sempre oltre la media del periodo con massime fino a 16-18°C, in calo nella seconda metà della prossima settimana. Vento di Libeccio forte con raffiche fino a 60-80 km/h e mareggiate sulle coste esposte.