In arrivo temporali e forti raffiche di vento: doppia allerta maltempo nel Foggiano

Temporali e vento forte in arrivo in provincia di Foggia, come nel resto della Puglia: i messaggi di allerta diramati oggi dalla Protezione Civile regionale preannunciano bufera.

Il primo bollettino valido dalle 8 di domenica 24 gennaio, per le successive dodici ore, quindi almeno fino alle 20, segnala l'allerta gialla con rischio idrogeologico per temporali. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Soglia di attenzione più alta per il vento: l'allerta è arancione dalle 8 di domenica 24 gennaio per le successive 18-24 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte.