Torna il caldo 'africano' in Puglia: nel Foggiano attese punte di 40/43°C nella settimana di Ferragosto

Dopo la rinfrescata, che nelle ultime ore sta interessando le regioni meridionali, Puglia compresa, nel corso del fine settimana e ancora più la prossima settimana, l’alta pressione africana tornerà prepotentemente a riprendersi la scena meteorologica con l’ennesima ondata di caldo della stagione.

Come previsto dall'esperto di 3bmeteo, Manuel Mazzoleni, il tempo si manterrà così stabile e perlopiù soleggiato, salvo nubi alte di passaggio, almeno sino al Ferragosto, con caldo intenso. Attese già entro domenica punte di 37/39°C, 40/43°C la prossima settimana.

Nel dettaglio di Foggia il bel tempo resterà protagonista almeno sino al Ferragosto con tempo stabile, asciutto e cieli al più “sporcati” da innocue velature in transito. Come accennato, il caldo sarà il protagonista con massime, tra domenica e inizio settimana, sino a 39/40°C, qualcosina in meno martedì ma ancora prossime o localmente superiori ai 40°C entro Ferragosto.