Foggia è bollente, superati i 40°C: è la città più calda d'Italia

Come previsto dagli esperti, aumentano ulteriormente le temperature e la Capitanata è ancora in preda alla canicola africana. E durerà almeno fino agli inizi di agosto

Si boccheggia a Foggia dove i termometri segnano più di 40°C. Come annunciato dagli esperti, che avevano previsto un aumento delle temperature a metà settimana, sia nei valori massimi (42°C) che in quelli minimi (24°C) si registra un ulteriore rialzo.

3Bmeteo segnala "un'ondata di caldo eccezionale, sia per intensità che per durata", che proseguirà almeno fino all'inizio di agosto. L'afa alle stelle si fa sentire, anche nelle località costiere, complice l'umidità, nonostante qualche grado in meno. Nella mappa termica, Foggia è la città più calda d'Italia.

Anche la Protezione Civile regionale della Puglia, nel suo bollettino quotidiano, segnala massime molto elevate in tutta la regione descrivendo la situazione meteorologica prevista per oggi e domani.

Nelle prossime ore, secondo le previsioni di 3Bmeteo, la Puglia sarà ancora tra le regioni più roventi con punte di 40-41° nel Tavoliere.