Maltempo, fino a 24 ore di rovesci e fortissime raffiche di vento in Capitanata: scatta la doppia allerta 'gialla'

Il dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri e il centro funzionale decentrato della Regione Puglia, hanno emesso una doppia allerta meteo gialla in provincia di Foggia e in tutta la Puglia per vento, rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali. Dalle prime ore di domani mattina 25 novembre, per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle 12 e per le successive 24 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati su Puglia meridionale. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli puntualmente moderati sul resto del territorio. Dalle 14 e per le successive 20 ore previsti venti sud-orientali di burrasca, fino a burrasca forte, con possibili mareggiate lungo le coste esposte