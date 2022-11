Fortissimo temporale sul Gargano e l'Alto Tavoliere: dalle 20 scatta l'allerta maltempo sull'intera Capitanata

Temporali e venti di burrasca sul Foggiano, dove già in queste ore si registrano piogge e fulmini in diverse città della provincia, soprattutto nelle zone dell'alto Tavoliere e del Gargano.

L'allerta, secondo quanto previsto nell'ultimo bollettino della protezione civile regionale, scatterà alle 20 di questa sera e resterà in vigore per le successive 24 ore. Attese "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Sul fronte vento, in particolare, si attendono raffiche "da forti a burrasca sud-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti a ruotare da nord-ovest in serata e in estensione al resto della regione, con raffiche fino a burrasca forte sulle coste settentrionali e rilievi del Gargano, mareggiate lungo le coste esposte".

L'allerta interessa tutti i distretti del Foggiano - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - e il resto della Puglia.