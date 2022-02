Maltempo in Capitanata: Monti Dauni imbiancati, disagi per il forte vento sul Gargano

Sarà ancora una giornata all’insegna del maltempo in tutta la provincia di Foggia. Ieri la Protezione civile ha diramato una allerta arancione valida per tutta la giornata di oggi, in tutto il territorio dauno per temporali, vento e neve, e gialla nel resto della Regione.

Forti nevicate si sono registrate in diversi comuni dei Monti Dauni, (Monteleone, Faeto, Bovino, Orsara, Troia, Deliceto, Alberona). Disagi, per il forte vento, in diversi comuni garganici. A Vieste il personale della Protezione Civile Pegaso è intervenuto per la messa in sicurezza di un palo abbattuto dal vento.

Intanto, ieri il presidente della Provincia Nicola Gatta ha attivato il piano di emergenza neve sulle strade provinciali. In azione mezzi spargisale per garantire la percorribilità su tutte le strade provinciali.