Torna il maltempo, temporali e venti forti nel weekend. È allerta gialla in Capitanata, arancione nel resto della Puglia

Torna il maltempo in provincia di Foggia e in tutta la Puglia. A partire dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore si prevedono precipitazioni precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, e venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Inoltre, previsti anche venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali.

Per questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato una allerta per rischio idrogeologico gialla per la provincia di Foggia (Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Monti Dauni e Basso Fortore) e una allerta arancione per le altre zone della Puglia, dal Basso Ofanto fino al Salento.