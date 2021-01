Il freddo sferza la Capitanata, temperature in netto calo e neve su Gargano e Monti Dauni: è allerta gialla

Una nuova allerta meteo è stata diramata in alcune zone della Puglia. L'aria gelida artico-continentale proveniente dalla Russia, è giunta anche in Italia e già si sta facendo sentire in queste ore nelle quali si è registrato un drastico calo delle temperature.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile ha diramato una allerta gialla, a partire dalle 20 di oggi e per le successive 12 ore, durante le quali si prevedono nevicate al di sopra dei 200-400 metri, con apporti deboli. L'allerta gialla riguarda le zone del Gargano e Tremiti, dei Monti Dauni, Basso Ofanto e Puglia Centrale Bradanica.