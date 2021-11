La neve si ripresenta nel Foggiano: Faeto si colora di bianco

Calano le temperature nel Foggiano e la neve torna a farsi vedere. Questa mattina i primi fiocchi sono caduti sui Monti Dauni, in particolar modo sui comuni più alti come Monteleone e Faeto, come testimoniano le immagini di Ennio Mascia.

Come riporta Ansa, in mattinata sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti a causa delle condizioni avverse del mare. Nelle Tremiti, come nel resto della provincia di Foggia, è stata diramata una allerta gialla (in vigore fino alle ore 20) per venti di burrasca forte e forti mareggiate. Si prevede un ulteriore calo termico nelle prossime ore.