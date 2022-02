Maltempo in arrivo: allerta gialla per vento forte e mareggiate nel Foggiano

Maltempo in arrivo in provincia di Foggia e in tutta la Puglia. Da domani, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.

La protezione civile regionale ha diramato oggi un messaggio di allerta gialla, valido dalle 8 del 21 febbraio per le successive 24-36 ore.

Scatta la fase di ‘attenzione’ in tutte le zone della mappa della Struttura regionale di Protezione Civile, compresi Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Monti Dauni, Basso Ofanto e Basso Fortore.