Maltempo in provincia di Foggia, pioggia e vento si abbattono sul Gargano: frane sulla sp 53

Maltempo nel Foggiano. I temporali e il forte vento stanno creando diversi disagi anche sul Gargano. Dalla scorsa notte i volontari della protezione civile Pegaso di Vieste sono in azione per la messa in sicurezza di diversi pali stradali abbattuti dal forte vento.

Problemi anche sulla Sp 53, resa per alcune ore inagibile dalla caduta di una frana. I volontari hanno liberato il tratto.