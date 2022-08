Nubifragio sulla zona di Cerignola: vigneti sott'acqua, danni anche ad Orta Nova

Maltempo nel Foggiano, dove un violento nubifragio ha colpito tutto l'agro di Cerignola e la zona dei Cinque Reali Siti. I danni più rilevanti riguardano i vigneti completamente allagati.

"L'acqua può portare a marcire i grappoli e se l'acqua ristagna, si potrebbero sviluppare fitopatologie", lamentano da Cia Puglia. Danni ingenti anche al settore ortofrutticolo (pesche e albicocche in fase di raccolta). Le piantine riseminate a carciofo sono state distrutte, ma non solo. Evidenti le conseguenze del dissesto idrogeologico. Intanto, su tutta la Capitanata, è prevista una allerta meteo 'gialla' per pioggia che scatterà alle 20 di oggi e resterà in vigore per le successive 24 ore.