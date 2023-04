Torna la 'grandine di primavera': Foggia colpita a 'macchia di leopardo'

Torna la 'grandine di primavera' a Foggia. Come previsto dall'allerta meteo diffusa ieri dalla protezione civile regionale, chicchi di ghiaccio si sono abbattuti sulla città, colpita a 'macchia di leopardo'. L'episodio fa il paio con quanto accaduto il giorno di Pasquetta, quando interi quartieri della città (e altri comuni della provincia) si sono imbiancati per lo strato di ghiaccio accumulato sulle strade. Al momento non si registrano danni particolari e la perturbazione sembra essere già passata.