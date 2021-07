Il ciclone perde progressivamente potenza, verso il bel tempo sul Gargano e una nuova fiammata africana nel week-end

Le previsioni meteo sul Gargano e in provincia di Foggia del meteorologo Edoardo Ferrara di 3BMeteo.com

Le previsioni meteo a partire da domani del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

ANCORA ROVESCI E TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE SU FOGGIANO E GARGANO

Il vortice ciclonico che abbraccia il Centrosud Italia e i Balcani, responsabile della recente alluvione sul Gargano, interesserà ancora nelle prossime ore il tavoliere pugliese e il Gargano, dove saranno possibili nuovi rovesci e temporali sparsi, sebbene in genere non più intensi come quelli della scorsa notte. Il ciclone sta infatti perdendo progressivamente potenza, sotto la lenta avanzata dell'alta pressione da Ovest. Il clima si mantiene gradevole con caldo senza eccessi

BUONE NOTIZIE, DA MARTEDI' TORNA IL BEL TEMPO

Martedì avremo residua variabilità, specie al mattino quando sarà possibile ancora qualche fugace residuo rovescio sulla provincia di Foggia e sul Gargano.

Tuttavia saranno gli ultimi colpi del vortice che verrà progressivamente rimpiazzato dall'anticiclone africano. Quest'ultimo sarà in rimonta nel corso dei prossimi giorni anche sulla Puglia, con ritorno a tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutto il foggiano per il resto della settimana.

Inevitabilmente però le temperature torneranno ad aumentare: il caldo si farà via via più intenso giorno dopo giorno, in particolare nel prossimo weekend, quando è attesa una nuova fiammata africana con punte di oltre 35-36°C, fino a sfiorare anche i 38-40°C entro lunedì prossimo.