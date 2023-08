Break estivo nel week-end: temporali e temperature in calo

L'anticiclone che ha garantito tempo stabile e caldo nell'ultimo periodo si indebolisce sotto la spinta di una perturbazione che raggiungerà la Puglia da venerdì sera, apportando forte maltempo fino a sabato. Il fronte freddo - che inizierà ad attraversare l'alta Puglia - si muoverà nel corso della giornata verso il Salento.

Sarà responsabile di rovesci diffusi e temporali sparsi accompagnati localmente da forti raffiche di vento, grandinate e con nubifragi. Sono previsti nuovi fenomeni sabato tra pomeriggio e sera, che potrebbero essere localmente forti specie su Gargano, Foggiano, Bat e tra Murge e Salento, dove non si esclude grandine.

Il fronte in questione sarà sospinto da più fresche correnti di maestrale che determineranno anche un sensibile calo delle temperature di 8-10°C per la giornata di sabato e un rinforzo del vento che potrà soffiare con raffiche improvvise talora superiori ai 50km/h. Il mare dunque diventerà mosso entro fine giornata.

Domenica, tempo in deciso miglioramento su Puglia con il ritorno di ampi spazi soleggiati con aumento della temperatura ma clima gradevole, anzi frizzante nottetempo e all’alba. Nuovo veloce peggioramento è atteso nel corso di lunedì con rovesci o temporali sparsi, mentre da martedì e nei giorni successivi la progressiva rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà un deciso miglioramento del tempo e un graduale rialzo termico sulla Puglia.

Bel tempo che dovrebbe proseguire fin verso il Ferragosto con probabile ritorno anche del caldo intenso.

A Foggia una nuova perturbazione da Nord-Europa apporterà un peggioramento del tempo con annuvolamenti in graduale aumento e rovesci o temporali tra venerdì sera e sabato notte. Dopo i fenomeni della notte, le condizioni miglioreranno in mattinata seppur parzialmente in un contesto di generale variabilità.

Nuovi fenomeni a tratti intensi sono attesi tra pomeriggio e sera che potrebbero accompagnati da forte raffiche di vento. Miglioramento del tempo nel corso di domenica con ampi spazi soleggiati, mentre qualche temporale pomeridiano è atteso lunedì pomeriggio. Da martedì e nei prossimi giorni la progressiva rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà un deciso miglioramento del tempo sul Foggiano e un graduale rialzo termico. Temperature massime fino a 37-39°C venerdì pomeriggio, mentre in netto calo da sabato, anche di 8-10°C, con massime fino a 30-32°C.