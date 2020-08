Ferragosto rovente, torna il caldo afoso a Foggia: temperature fino a 39°C

Weekend di Ferragosto all'insegna del grande caldo con temperature sopra la media anche nella notte. Una anticipazione la stiamo avendo già in questi giorni. Tutto frutto, come riporta ilmeteo.it, di un vasto campo di alta pressione di origine africana che garantirà una maggiore stabilità atmosferica su buona parte dei settori.

Per sabato 15, si prevede una giornata caldissima di sole con temperature che supereranno i 40 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori. Sarà un caldo afoso a causa degli alti tassi di umidità. Stesso scenario per domenica 16 e per i primi giorni della prossima settimana.

In Puglia i valori più alti si registreranno a Foggia e Taranto, dove già a partire da oggi la colonnina di mercurio toccherà i 38/39°C. In Sicilia, caldo rovente in diverse città: a Siracusa si prevede temperatura massima di 42°C nella giornata di sabato.