A Foggia tempo stabile in città e in provincia con cieli sereni o al più velati dal passaggio di nubi alte e stratiformi. Locali addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna sono attesi sui rilievi. Le temperature sono destinate ad aumentare, portandosi sopra le medie del periodo: da metà settimana le massime potranno raggiungere la soglia dei 35°C.

L'estate settembrina, tuttavia, non sembra destinata a perdurare a lungo: nel corso del fine settimana, infatti, l’anticiclone potrebbe rapidamente indebolirsi, lasciando spazio a un nuovo calo termico su valori più consoni all’autunno incipiente e al ritorno di qualche precipitazione, ancora da confermare nei dettagli.

La prima parte della settimana si apre all’insegna di un nuovo rinforzo dell’anticiclone, che nei prossimi giorni si assocerà all’afflusso di masse d’aria calda dal Nord Africa. Ne consegue una fase stabile e soleggiata sulla Puglia, eccezion fatta per addensamenti nuvolosi sui rilievi e sterile nuvolosità alta e sottile in transito a partire da Ovest.

Approfondimento meteorologico sui prossimi giorni in Puglia a cura del meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera

L'estate non sta finendo, torna il caldo in Capitanata: temperature in rialzo con punte fino a 35°