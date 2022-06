Cambia il tempo in Capitanata: in arrivo aria fredda con nubifragi e grandinate

L'alta pressione africana cederà definitivamente nelle prossime ore anche sulla Puglia. Già nel corso del pomeriggio di mercoledì assisteremo a maggiore instabilità con qualche rovescio o temporale entro sera, più accentuato tra Daunia, Tavoliere Foggiano e Gargano, dove non escludiamo anche qualche fenomeno di forte intensità.

Sarà tuttavia giovedì che un fronte freddo di matrice atlantica riuscirà a raggiungere l'Adriatico, scodando anche sulla Puglia. Ci attendiamo così marcata instabilità atmosferica, che sfocierà in rovesci e temporali sparsi dapprima sul comparto centro-settentrionale della Regione, ma entro sera anche sul Salento, ultima area ad essere coinvolta. Attenzione perchè saranno possibili temporali anche violenti, a carattere di nubifragio con grandinate e improvvisi colpi di vento. Non escluse punte locali di oltre 40-50mm in poche ore con conseguenti allagamenti; prestare dunque attenzione! Il tutto accompagnato da un apprezzabile calo termico a partire da Nord e in progressiva estensione verso Sud, anche di oltre 6-8°C. Anche la giornata di venerdì sarà tutt'altro che estiva con nubi diffuse associate a piogge e rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco, pur in genere meno intensi di giovedì. Il tutto in un contesto climatico nettamente più fresco, con massime in genere non oltre i 23-25°C, salvo punte superiori sul Tarantino, sotto i colpi della Tramontana e del Maestrale

Nel weekend l'alta pressione ripristinerà condizioni di bel tempo, salvo residua variabilità sabato ma ormai senza più particolari piogge. La nota saliente riguarderà per il vento, che soffierà a tratti anche forte di Tramontana e Maestrale, specie nella giornata di sabato, quando le raffiche potranno localmente superare i 50-60km/h. Proprio il vento manterrà altresì il clima relativamente fresco, con massime in genere non oltre i 25-26°C sul lato adriatico, più caldo su quello ionico.

A Foggia, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, variabilità con occasione per qualche rovescio o temporale, in un contesto climatico ancora caldo. Giovedì marcata instabilità atmosferica con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie al pomeriggio quando non si escludono anche nubifragi, grandinate e locali allagamenti sulla provincia se non proprio in città. Primo calo termico nell'ordine anche di 3-5°C. Venerdì giornata spesso nuvolosa con piogge intermittenti e clima nettamente più fresco: massime infatti in genere entro i 23°C e venti sostenuti da Nord. Nel weekend miglioramento con più sole e ripresa termica, ma caldo senza eccessi e vento talora sostenuto, specie sabato.