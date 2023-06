Rovesci e temporali in Capitanata: diramata l'allerta meteo per sabato 10 giugno

Allerta gialla in provincia di Foggia e in tutta la Puglia dalle 8 di domani 10 giugno e per le successive 12 ore.

Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulla Puglia settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.