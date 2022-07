È arrivata la pioggia, si attendono temporali forti su Foggia e il Tavoliere: scatta l'allerta 'gialla'

Allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali in provincia di Foggia e in quasi tutta la Puglia, dalle 8 di domani 27 luglio e per le successive 12 ore. Tuttavia, già dalle prime ore di oggi, sono comparse nuvole in gran parte della Capitanata e non sono mancate precipitazioni, anche copiose, nell'area tra il capoluogo dauno, Troia e Lucera.

Secondo 3Bmeteo, domani ci sarà ancora possibilità per qualche rovescio o temporale anche forte su Foggia e in generale sul Tavoliere. Non sono escluse puntuali grandinate e colpi di vento improvvisi.

Previsto caldo ancora intenso pur senza i picchi dei giorni scorsi, con temporanee rinfrescate durante le manifestazioni temporalesche. Da giovedì, fino a sabato compreso, sole prevalente, con caldo in intensificazione ma massime in genere entro i 35-37°C. Sole prevalente anche domenica pur con qualche veloce rovescio o temporale specie a ridosso della Daunia e sul Gargano. Lieve calo termico per temporanea rotazione dei venti da Nordovest.