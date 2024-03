Il vento prova a rovinare la Pasqua, domani fino a 29° gradi a Foggia e a Vieste

Allerta gialla per vento im corso in Puglia. Anche in provincia di Foggia, fino alla mezzanotte di domani 1° aprile, sono previsti venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca.

Le temperature non scenderanno, anzi, nella giornata di domani, nonostante le velature sparse, a Foggia e anche a Vieste, si toccheranno i 29°.

Più miti le temperature sui Monti Dauni, dove si sfioreranno appena i 21°