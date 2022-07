Foggia nella morsa del caldo: sarà una settimana da bollino rosso

Il gran caldo non accenna a placarsi, e nel Foggiano si prepara ua settimana da 'bollino rosso' con picchi oltre i 40°. La massa d'aria rovente di matrice sub sahariana sta risalendo gradualmente dal comparto iberico verso il Golfo di Biscaglia e la Francia a causa di una depressione al largo del Portogallo che sta spingendo aria fresca nord atlantica sin verso le isole Canarie. Un effetto "bilancia" che porterà caldo intenso e anomalo a inizio settimana fin sull'Inghilterra e a seguire persino sulla Scandinavia. Vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Quanto caldo farà questa settimana? Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, in questa prima fase, almeno fino a martedì-mercoledì l'Italia resterà ai margini di questa influenza perché affiancata da una saccatura sull'Europa orientale che manterrà lontane da noi le isoterme più elevate ma questo non significa che non farà caldo, le temperature saranno comunque molto elevate soprattutto nelle grandi città con minime superiori anche ai 24/25°C. Da giovedì poi è attesa una seconda ondata di aria molto calda in risalita dal Marocco e dall'Algeria che si muoverà a differenza di quella attuale, più lungo i paralleli attraversando tutto il Mediterraneo e raggiungendo pienamente anche l'Italia. Invece la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da caldo in intensificazione pressoché ovunque con temperature massime che potrebbero raggiungere o talora superare anche la soglia dei 40°C sia al Nord che al Centro e localmente anche al Sud. Bollino rosso a Foggia e altre città d'Italia. Al Sud, allerta su Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza e Lecce.

Nella fase clou un ruolo determinante ce l'avranno i valori di umidità dell'aria che potranno fare la differenza tra caldo torrido e caldo afoso. La fase acuta probabilmente farà registrare i suoi massimi tra il 25 e il 26, abbraccerà dunque anche tutto il weekend e l'inizio della nuova settimana. Poi una saccatura atlantica proverà a fronteggiare lo scudo anticiclonico.