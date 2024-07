Foggia sempre più calda e Tavoliere rovente: superati i 42 gradi

In Puglia si registrano temperature in generale aumento, e la provincia di Foggia è la più calda.

La mappa dei valori registrati dalla rete di monitoraggio del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, alle 13 di oggi, sabato 13 luglio, segnala il bollino viola nel Tavoliere, con temperature che arrivano a superare i 42 gradi a Foggia e Cerignola.

Il capoluogo dauno continua a rimanere sul podio delle città italiane più calde.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com, caldo intenso e afoso persisteranno al Centro-Sud, per effetto dell’anticiclone africano.

La protezione civile invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal ministero della Salute. In cima alle raccomandazioni per difendersi dal caldo, si consiglia di non uscire nelle ore più calde, tra le 11 e le 18.

Tra gli altri suggerimenti, quello di fare pasti leggeri, moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare le bevande alcoliche e dare molta acqua fresca agli animali domestici, lasciandola sempre in una zona ombreggiata.