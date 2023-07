Settimana incandescente nel Foggiano: l’eccezionale ondata di caldo africano è solo all’inizio

Dopo un week-end da bollino rosso, come certificato dal livello 3 di allerta dei servizi sanitari e sociali per ondata di calore, non è finita. Anzi, le previsioni per i prossimi giorni promettono temperature in ulteriore aumento.

Secondo 3BMeteo.it l’eccezionale ondata di caldo è appena iniziata, ed entro metà settimana, al Sud, si raggiungeranno massime anche di 45 gradi. Minime e tasso di umidità saranno in costante aumento e faranno boccheggiare i pugliesi, anche al calar del sole.

Il picco è previsto per metà settimana, quando la colonnina di mercurio salirà anche oltre i dieci gradi al di sopra delle medie stagionali. Mercoledì, nel Tavoliere, secondo gli esperti di 3BMeteo.it si potranno toccare i 43 gradi. Foggia sarà tra le città più calde.

Nelle grafiche dei record assoluti di temperatura relativi al mese di luglio, Foggia torna indietro nel tempo al 2007, quando si registrarono 45.3 gradi.