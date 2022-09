Temporali nel Foggiano, rischio allagamenti su Tavoliere e Monti Dauni: allerta per 9 comuni

"Possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati". E' lo scenario di rischio che la protezione civile regionale ha lanciato per nove comuni del Foggiano, dove è in atto una allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali e vento (i dettagli).

L'aggiornamento meteo riguarda i comuni di San Paolo di Civitate, Serracapriola Puglia, Torremaggiore, Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia. In generale, fino alle 20 di oggi, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.