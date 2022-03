Venti forti e burrasca, scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano

“Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali”. E’ quanto previsto nella nuova allerta meteo ‘gialla’ per vento, diramata dalla protezione civile regionale per l’intera Capitanata (e il resto della Puglia). L’allerta scatta a partire dalla mezzanotte di oggi e resterà in vigore per le successive 20 ore.