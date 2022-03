Freddo e maltempo non mollano il Foggiano: venti forti e burrasca, previste 24 ore di allerta meteo 'gialla'

Freddo e maltempo non mollano il Foggiano e il resto della Puglia: la protezione civile regionale ha, infatti, diramato una nuova allerta meteo ?gialla? per vento, che scatterà a partire dalle 20 di oggi, 9 marzo, e resterà in vigore per le successive 24 ore. Nel dettaglio, sono previsti ?venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali?. Per il dettaglio della provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.