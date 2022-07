Venti forti e mareggiate: 10 ore di allerta meteo 'gialla' sul Foggiano

"Persistenza di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte". E' quanto previsto nell'allerta meteo 'gialla' per vento, diramata oggi dalla protezione civile regionale. L'allerta, che riguarda la provincia di Foggia e l'intero territorio regionale, scatterà a partire dalle 14 di oggi, 9 luglio, e resterà in vigore per le successive 10 ore.