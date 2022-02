Il vento sferza ancora la Capitanata: allerta 'gialla' sul Foggiano e sul resto della Puglia

Il vento continua ad essere il protagonista di questo inizio di febbraio, nel Foggiano e nel resto della Puglia. Una nuova allerta meteo ‘gialla’ per vento è stata, infatti, diramata dalla protezione civile regionale. Le previsioni sono da intendersi a partire dalla 15 di oggi, 8 febbraio, e per le successive 9 ore. Il bollettino segue quello già diffuso ieri, sempre per vento, a cui sono seguiti numerosi disagi (dall’albero crollato ad Arpinova al palo della luce caduto a Foggia).

Nel dettaglio, sono previsti “Venti: localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, in attenuazione dalla sera. Mareggiate lungo le coste esposte”. Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Subappennino dauno' e 'Basso Fortore'.