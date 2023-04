Venti forti sferzano la Capitanata: scattano 24-36 ore di allerta meteo 'gialla'

Venti forti sferzeranno la Capitanata nelle prossime ore, dove è in corso una allerta meteo 'gialla', diramata dalla Protezione civile regionale. Nel dettaglio, dalla mezzanotte di oggi, 3 aprile 2023, e per le successive 24-36 ore sono previsti "Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali". L'allerta riguarda tutti i distretti del Foggiano - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - e il resto della Puglia.