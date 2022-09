Venti forti e di burrasca, scatta allerta meteo 'gialla' sul Foggiano

"Venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca". E' quanto previsto nell'allerta meteo 'gialla' diramata, poco fa, dalla protezione civile regionale per la provincia di Foggia e il resto della Puglia. Il bollettino di allerta scatterà a partire dalle 20 di oggi, 26 settembre, e resterà in vigore per le successive 28 ore. Interessati tutti i distretti del Foggiano: dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere.