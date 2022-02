Vento forte dal Tavoliere al Gargano: attese fino a 36 ore di allerta meteo 'gialla' sul Foggiano. E' quanto stabilito nell'ultimo bolletino meteo della Protezione civile regionale che, dalle 20 di oggi, 22 febbraio 2022, ha diramato una allerta 'gialla' per vento, che resterà in vigore per le successive 24/36 ore. In particolare, sono previsti "venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali". Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.