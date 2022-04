Il vento rovina la pasquetta: scattano 20 ore di allerta meteo

Il vento rovina la Pasquetta. La protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo 'gialla' per vento che interesserò l'intera Capitanata e il resto della Puglia. Il bollettino entrerà in vigore a mezzanotte del 18 aprile e per le successive 20 ore. Nel dettaglio, sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte". Nei giorni scorsi, le previsioni di 3BMeteo.com annunciavano sole e nubi sparse, ma senza precisazioni, venti di Maestrale e Tramontana in rinforzo con raffiche anche forti e temperature in calo.