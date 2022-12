Venti forti e di burrasca nel Foggiano: scattano 32 ore di allerta meteo 'gialla'

Venti forti e di burrasca nel Foggiano, dove scattano 32 ore di allerta meteo 'gialla'. E' quanto previsto nell'ultimo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale per il territorio di Capitanata e il resto della Puglia.

In particolare, dal pomeriggio di oggi, 15 dicembre, e per le successive 8 ore, sono previsti "venti tendenti a forti meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori costieri". Dalle prime ore di domani, 16 dicembre , e per le successive 24 ore, si attendono, invece "venti forti sud occidentali con locali rinforzi di burrasca". L'allerta interessa tutti i distretti del Foggiano, dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere.