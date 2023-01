Il maltempo non molla la Capitanata

"Venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio". E' quanto previsto dalla protezione civile regionale, che ha diramato una nuova allerta meteo 'gialla' per vento, dalla mezzanotte di oggi e per le successive 18 ore.

Il bollettino di avverse condizioni meteorologiche segue l'ondata di maltempo che, da ieri, sta interessando il Foggiano, dove si sono visti i primi fiocchi di neve sulle cime dei Monti Dauni (il video). L'allerta interessa l'intera provincia di Foggia - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - e il resto della Puglia.