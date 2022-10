Venti forti e di burrasca, mareggiate lungo le coste: è allerta meteo 'gialla' sul Foggiano

"Venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte". Questi gli eventi previsti nell'ultima allerta meteo (rischio 'giallo' per vento), diramata dalla protezione civile regionale per il Foggiano e il resto della Puglia. L'allerta è scattata alle 15 di oggi e resterà in vigore per 9-12 ore. Tutti i diretti della provincia sono coinvolti: dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere.