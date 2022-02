Pioggia, vento e neve sul Foggiano: scattata allerta meteo ‘gialla’, previste fino a 36 ore di maltempo

Pioggia, vento e neve: il maltempo si abbatte sul Foggiano (e sul resto della Puglia), dove è scattata una allerta meteo ‘gialla’ prevista a partire dalle 8 di domani, 26 febbraio, e per le successive 24/36 ore. Nel dettaglio, sono previste: “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale”.

“I fenomeni – continua il bollettino della protezione civile regionale - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Per quanto riguarda la neve, invece, previste “nevicate al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale; vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri”. Per il Foggiano, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.